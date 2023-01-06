SPK iki şirketin sermaye artırımını onayladı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Manas Enerji ve Ayes Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Manas Enerji ve Ayes Çelik'in pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Manas Enerji 62 milyon 964 bin TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 19,8 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 82 milyon 764 bin TL'ye ulaşacak.

SPK, AYES ÇELİK HASIR'IN PAY İHRACINI ONAYLADI

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ayes Çelik 15 milyon 28 bin TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 15 milyon 28,2 bin TL olan sermayesi artırım sonrası 30 milyon 56,4 bin TL'ye ulaşacak.

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