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Sönmez Pamuklu'da 8 kişiye geçici işlem yasağı

21.11.2023 - 07:54 | Son Güncelleme :
Sönmez Pamuklu'da 8 kişiye geçici işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Trend GYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 8 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Trend GYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Altun Kanat, Emre Kanat, Hüseyin Umut Çalışkan, Murat Tektaş, Mustafa Cem Pehlivan, Nuran Özden, Serdar Gece, Vedat Orhan Özcan'a 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 


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