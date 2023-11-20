Dev banka açıkladı! Yüzde 6 yükselmesi bekleniyor | Piyasa Haberleri

Barclays stratejistleri küresel ekonomik durgunluk beklentilerinin azalması nedenyle hisse senetlerinde 2024 yılında temel sabit getirili varlıklardan daha iyi performans bekliyorlar.

AB'de yüksek faiz baskısının azalması ve sert düşüş senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin düşük olması nedeniyle endeskte yüksek artış beklemiyor.

Avrupa'nın gösterge STOXX 600 endeksinde yükseliş bekleniyor. İngiliz banka Barclays'in tahminlerine göre 2024'ü mevcut seviyelerinden yüzde 6 artışa 485 puan seviyelerinde bitirmesini bekliyor.

İngiliz bankası Barclays, Avrupa'da STOXX 600 endeksinin 2024 sonuna kadar yüzde 6 değer kazanmasını bekliyor.

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