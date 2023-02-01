Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltti.

BD Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltti. Fed faiz kararını oy birliği ile aldı. Fed faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağını tekrarladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artırımlarının kısmen devam edebileceğini, faiz indiriminin şu anki ortam itibarıyla bu yıl doğru olmayacağını belirtti. Powell fiyat istikrarını savunurken yapacakları çok işlerinin olduğunu da söyledi. Enflasyonla mücadeleyi sonlandırana kadar rotalarından çıkmayacaklarını belirten Powell "Piyasa katılımcılarının Fed'den farklı bir işleri var, bizim işimiz enflasyonu aşağı getirmek" dedi.

Toplantının detayları şöyle:

Enflasyonun bir miktar gerilediğini, ancak hala yüksek olduğunu ifade edildi. Gelecekteki faiz artırımlarının büyüklüğünü belirlerken kümülatif sıkılaştırma, politikanın gecikmeli etkileri ve finansal gelişmeler hesaba katılacak. Son göstergelerin harcamalar ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiğini tekrarladı. İstihdam artışlarının güçlü olduğunu, işsizlik oranının düşük seyretmeye devam ettiğini tekrarladı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş yüksek küresel belirsizliğine katkı yapıyor. Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olmaya devam ettiğini tekrarladı. Bilançoyu küçültmeye planlandığı gibi devam edeceğiz.

POWELL: YAPACAĞIMIZ DAHA ÇOK İŞ VAR

Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulundu. Fed'in attığı adımların henüz tam olarak hissedilmediğine değinen Powell, yapılacak çok işin olduğunu da söyledi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Yaptığımız faiz artırımlarının etkileri henüz tam olarak hissedilmedi. Yapacağımız daha çok iş var. Sınırlayıcı duruşu bir süre için daha devam ettirmenin gerekmesi büyük olasılık. İş gücü piyasası aşırı sıkı, istihdam artışları güçlü.

"RİSKLERE KARŞI OLDUKÇA DİKKATLİYİZ"

İş gücü talebi hale arzı ciddi oranda aşıyor. Enflasyon hızının son 3 ayda yavaşlaması memnuniyet verici, ancak enflasyon hala çok yüksek. Enflasyonun aşağı yönlü patikada ilerleyeceğine güvenmek için daha fazla kanıta ihtiyacımız var. Enflasyonun hem tam istihdam hem de fiyat istikrarına yönelik yarattığı risklere karşı oldukça dikkatliyiz. Attığımız adımların tam etkilerini gerçekleştiğini görmek zaman alacak. Daha yavaş hızla faiz artırımı bize hedeflerimize doğru ilerlemeyi daha iyi değerlendirme imkanı veriyor. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek vereceğiz.

"İŞİMİZİ TAMAMLAYANA KADAR ROTAMIZDA KALACAĞIZ"

Enflasyonu azaltmanın trendin altında büyüme ve iş gücü piyasasında biraz yumuşama gerektirmesi büyük olasılık. İşimizi tamamlayana kadar rotamızda kalacağız. Hedeflerimizi başarmak için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Henüz yeterince sınırlayıcı politikaya ulaşmadık. Faizler henüz yeterince sınırlayıcı seviyede değil. Politika belirlerken finansal şartları ve diğer şartları dikkate alacağız. Dezenflasyonist süreç henüz erken bir aşamada. İstihdama yönelik güçlü veriler almaya bir süre daha devam edeceğiz. Ekonomiye yönelik beklentilerimizi, tahminlerimizi Mart ayında ortaya koyacağız. Ücretlerin aşağı doğru hareket ettiğini görüyoruz.

"FAİZDE TEPE NOKTASININ NE OLMASINA KARAR VERMEDİK"

Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmemizi güncelleyeceğiz. Hala yapmamız gereken işler olduğunu düşünüyoruz. Faizde tepe noktasının ne olması gerektiği konusunda henüz bir karar vermedik. Şu an ile Mart toplantısı arasında gelecek verileri değerlendireceğiz. Faizler konusunda çok az şey yaparak riskleri yönetmek zor. Enflasyonun yeniden yükselişe geçmesini istemiyoruz.

"KONGRE BORÇLANMA TAVANINI YÜKSELTMELİ"

Aşırı sıkılaştırma yapmak istemiyoruz, ancak aşırıya kaçarsak bunu düzeltecek araçlarımız var. Enflasyon konusunda zafer ilan etmek için henüz çok erken. Enflasyonu yönlendiren pek çok faktör var. Şu anda sadece dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz. İş gücü piyasası dezenflasyonist süreci yönlendirmede önemli olacak. Enflasyon konusunda işimizi tamamlamamız gerekli. Uygun sınırlayıcı seviyeye ulaşmak için iki faiz artırımından daha bahsediyoruz. Bu seviyeden çok uzak değiliz. Faizler konusundaki patikaya ilişkin çok fazla konuşma yaptığımızı, çok zaman harcadığımız tutanaklarda göreceksiniz. Borçlanma tavanını yükseltmek Kongre'nin vereceği bir karar. Kongre borçlanma tavanını yükseltmeli. Ancak biz borçlanma tavanı tartışmalarının içinde yer almıyoruz.

"İŞ GÜCÜNDE ZAYIFLAMA GÖRMÜYORUZ"

Politika yapıcılar faiz artırımlarını durdurma noktasında olduğumuzu henüz öngörmüyoruz. Faiz artırımlarının durdurulması, sonra yeniden başlatılması şu anda FOMC tarafından konuşulan bir konu değil. Faizler konusunda önümüzdeki patikaya henüz karar vermedik. İş gücü piyasasında daha iyi bir denge sağlanmadan enflasyonda yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşamayacağımız görüşündeyim. İş gücü piyasasında henüz zayıflama görmüyoruz. Tahmincilerin çoğu işsizlik oranının bir miktar artacağını söylüyorlar.

"BİZİM İŞİMİZ ENFLASYONU AŞAĞI GETİRMEK"

Ekonominin beklediğimizden daha fazla yavaşlaması gerekebilir, ancak bu benim temel senaryom değil. Ekonominin büyümeye devam edeceğini, ancak bunun bastırılmış bir hızla olacağını düşünüyorum. Bu benim bu yıl için tahminim, ancak küresel resim bir miktar iyileşiyor. Enflasyonun ciddi şekilde aşağı gelmekte oluğunu bileceğimiz bir an olmayacak, gelecek enflasyon raporlarına bakacağız. Piyasa katılımcılarının Fed'den farklı bir işleri var, bizim işimiz enflasyonu aşağı getirmek. Bu görevimizi tamamlamaya karalıyız. Zafer ilan etmek konusunda ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Önümüzde hala gidilecek uzun bir yol var. Dezenflasyonun henüz erken aşamasındayız, ancak dezenflasyon ekonomiye yayılmalı.

"FAİZLERİ BU YIL İNDİRMEMİZ DOĞRU OLMAZ"

Cari görünümü göre, bu yıl faizleri indirmemiz bizim için uygun olmaz. Eğer enflasyon daha hızlı aşağı gelir ise, bunu değerlendiririz. Bastırılmış büyüme bekliyoruz, resesyon görmüyoruz, enflasyonun yavaş şekilde aşağı gelmesini bekliyoruz. Cari görünümümüz dikkate alındığında, bu yıl faiz indirimi beklemiyoruz. COVID artık ekonomimizde önemli bir rol oynamıyor. Bir ücret-fiyat sarmalı işareti görmüyoruz, bunun olmasına imkan veremeyiz. Daha fazla dezenflasyon ekonomik aktiviteyi artırabilir. Finansal şartları dikkatle izliyoruz. Finansal şartlar Aralık ayından bu yana genel olarak değişmedi. Kongre'nin borçlanma tavanını yükselteceğine inanıyorum, para piyasası şartlarını dikkatle izliyoruz.

ABD VADELİ KONTRATLARI FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLIYOR

ABD'de faiz vadeli kontratları Fed'in bu yıl içinde faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor, Aralık sonu için faiz beklentisi Fed kararı öncesinde olduğu gibi yüzde 4,486 seviyesinde. ABD'de faiz vadeli kontratları Fed'in faiz artırımlarına girilecek nihai noktanın yüzde 4,94 olduğuna ve buna Haziran'da ulaşılacağını fiyatlıyor.

KATAR FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Katar Merkez Bankası(QCB), politika faiz oranında değişikliğe gitmedi. QCB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge repo faiz oranı yüzde 5,25 olarak kaldı.

Açıklamada, "QCB, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek için mevcut faiz oranlarını uygun bir seviyede tutmayı amaçlamaktadır." denildi.

QCB, finansal istikrarı etkileyebilecek tüm unsurları dikkate alarak uygun para politikasını değerlendirmeye devam edeceğini ve ekonomik gereksinimlerdeki değişiklikleri ele almak için uygun olduğunda para politikasını gözden geçirebileceğini bildirdi.

QCB, borç verme faiz oranını yüzde 5,50, mevduat faiz oranını yüzde 5,00 olarak devam ettirdi.

BAHREYN MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRDI

Bahreyn Merkez Bankası(CBB), politika faiz oranını 25 baz puan artırdı. CBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye çıkarıldı.

Banka, gecelik faiz oranını yüzde 5,00'ten yüzde 5,25'e, bir aylık mevduat faiz oranını yüzde 6,00'dan yüzde 6,25'e ve borç verme faiz oranını yüzde 6,50'dan yüzde 6,75'ye yükseltti.

CBB faiz kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınan 25 baz puan faiz artırımı kararının ardından geldi.

BAE DE FAİZ ARTIRDI

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Merkez Bankası(CBUAE), politika faiz oranını 25 baz puan artırdı. CBUAE, ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararını takip ederek, gösterge faizde aynı seviyede artışa gitti. Buna göre, mevduat faiz oranı yüzde 4,40'tan yüzde 4,65'e çıkarıldı.

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