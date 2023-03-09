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Söke Un'un GES başvurusuna çağrı

09.03.2023 - 11:22 | Son Güncelleme :
Söke Un'un GES başvurusuna çağrı | Piyasa Haberleri

Söke Un'un Konya ili Ilgın ilçesinde yapılacak olan GES başvurusu çağrı mektubu alındı.

Söke Un'un Konya'nın Ilgın ilçesine yapmayı düşündüğü güneş enerjisi santraline ilişkin yaptığı başvuruya çağrı mektubu geldi. Bundan sonraki süreçte şirket imar planı ve ÇED sürecini takip edecek.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"16.01.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen; Konya ili Ilgın ilçesinde yapılacak olan 8000kWe gücündeki Güneş Enerjisi Santrali başvurumuza ait çağrı mektubu 08.03.2023 tarihi itibari ile görevli dağıtım şirketinden alınmış olup söz konusu projemizin imar planı ve ÇED süreci devam etmektedir."


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