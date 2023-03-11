Silicon Valley Bank kapatıldı: Yok olma düzeyinde bir olay... | Piyasa Haberleri

ABD'li otoriteler tarafından Silicon Valley Bank'ın kapatılmasıyla birlikte birçok start-up şirketleri personellerine maaş ödeyemez hale geldi.

Silikon Vadisi'nde işler terse dönmeye başladı. ABD'nin en büyük 16'ncı bankası olan Silicon Valley Bank'ın ABD'li otoritelerce kapatılmasının ardından start-up şirketleri zor zamanlar geçirme endişesi içine girdi.



Silikon Vadisi'ndeki start-up'ların neredeyse yarısı personellerine ödeme yapma ve yedek finansman kaynaklarını Silicon Valley Bank'tan karşılıyordu.

SVB YARISINA HİZMET VERİYORDU

Silicon Valley Bank, tüm girişim fonu destekli teknoloji girişimlerinin yaklaşık yarısına ve yatırımcıların çoğuna hizmet veren bir banka olmuştu.

START-UP'LARIN ENDİŞESİ MEVDUATLARI

Start-up'lar SVB'nin kapatılmasının ardından bankada bulunan mevduat ve nakitlerine ulaşamama sorunu konusunda endişe içine girdi.

"START-UP'LAR YOK OLMA DÜZEYİNE GELİR"

Start-up hızlandırıcı Y Combinator'ın başkanı Garry Tan yaptığı açıklamada "SVB'nin kapanması, start-up'lar için yok olma düzeyinde bir olaydır ve start-up'ları ve inovasyonu 10 yıl veya daha fazla geriye götürecektir. Soruna bir çözüm bulunmazsa yarının Google'ları ve Facebook'ları olmak üzere tüm küçük start-up'lar söndürülecek" dedi.

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