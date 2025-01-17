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Şekerbank'ın İlbak Holding'e satışı sonlandı

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#Şekerbank#İlbak Holding#Satış
Şekerbankın İlbak Holdinge satışı sonlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 06:57

Samruk-Kazyna Invest'in Şekerbank'ta sahip olduğu yüzde 12.06 payın İlbak Holding'e devrine ilişkin süreç sonlandırıldı

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İlbank Holding'in Şekerbank'ta Samruk-Kazyna Invest'in sahip olduğu yüzde 12.06'lık payınsatış görüşmeleri sonlandırıldı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankanın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding'e devrine ilişkin Tarafların bir süreç başlattığının 2024 yılı Haziran ayında duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Taraflar İlgili duyuruda belirtilen sürece devam etmeme yönünde karar alarak süreci sonlandırmışlardır. " denildi.

Şekerbank, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Samruk-Kazyna Invest'in Şekerbank'ta sahip olduğu yüzde 12,06 payın İlbak Holding'e devrine ilişkin süreç başlatıldığını açıklamıştı.

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#Şekerbank#İlbak Holding#Satış

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