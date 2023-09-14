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Sasa'ya tesis teşviki

14.09.2023 - 08:41 | Son Güncelleme :
Sasa'ya tesis teşviki | Piyasa Haberleri

Sasa Polyester, Elyaf Üretim Tesisi yatırımı için teşvik belgesi aldığını açıkladı.

Sasa, Adana yerleşkesinde yapımı devam eden Elyaf Üretim Tesisi yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Sasa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Adana yerleşkesinde yapımı devam eden ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen, yatırım bedeli yaklaşık 400 milyon dolar olan 402.500 ton/yıl kapasiteli Elyaf Üretim Tesisi Yatırının, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazandığı belirtildi.

Teşviğe konu yatırım tutarı 8 milyar 94 milyon 28 bin 599 TL olacak.

Yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları şu şekilde belirlendi:

a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,

b) KDV İstisnası,

c) Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %80, yatırıma katkı oranı: %40,)

ç) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 yıl).

d) Faiz Desteği (TL cinsi kredi/kâr payında 5 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kâr payında 2 puan olarak uygulanacaktır).


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