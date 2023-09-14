Fransa'da elektrikli araç yatırımı hız kazandı, yeni start-up rekor fon topladı | Genel Haberler

Fransız batarya start-upı Verkor, Kuzey Fransa'daki bir fabrikanın yanı sıra araştırmayı finanse etmek için 2 milyar eurodan (2,2 milyar dolar) fazla fon topladı.

Fransız batarya start-upı Verkor, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron elektrikli araç yatırımlarını çekme çabalarını hızlandırırken, Kuzey Fransa'daki bir fabrikanın yanı sıra araştırmayı finanse etmek için 2 milyar eurodan (2,2 milyar dolar) fazla fon topladı.

Verkor CEO'su Benoit Lemaignan bir telefon görüşmesinde, Dunkirk limanında bulunan 1,5 milyar Euro'luk yeni tesisin 1.200 kişiye iş yaratacağını söyledi. Yıllık 16 gigawatt saatlik başlangıç üretim kapasitesine sahip olacak ve 2025 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Macron ABD ve Asya'daki yeşil teknoloji teşvikleriyle rekabet etmeye çalışırken, fabrika Fransa'da planlanan dört fabrika arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre, Macquarie Asset Management, Meridiam, devlete ait Bpifrance'in SPI yatırım fonu ve Verkor'un orijinal ortakları Renault SA ve EQT Ventures gibi yatırımcılar Seri-C finansman turuna katıldı. Daha geniş anlaşma, hem ulusal hem de yerel düzeyde yaklaşık 650 milyon euroluk Fransız sübvansiyonunu içeriyordu.

Macron, Verkor'daki yatırımların "yeniden sanayileşme tutkumuzun cesur bir işareti" olduğunu söyledi ve "Bu aynı zamanda herkesin, yatırımcıların, büyük şirketlerin ve yerel bölgelerin desteğiyle inovasyon politikamızın ulusal ve Avrupa düzeyinde tam tutarlılığını da gösteriyor." yorumu yaptı.

Anlaşma, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çarşamba günü yetkililerin Çin'in elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyon politikalarını araştırdığını söylemesinin ardından Macron'un bir başka zaferinin ardından geldi.

Dunkirk çevresindeki bölge, Fransa ve komşu ülkelerdeki elektrikli otomobil fabrikalarına yakın konumu, derin su limanı ve kullanılabilecek demiryolu bağlantıları sayesinde Tayvanlı akü üreticisi ProLogium Technology Co. gibi diğer yatırımların da ilgisini çekiyor.

Grenoble merkezli Verkor, bu yılın başlarında Renault'ya, yakında çıkacak olan Alpine elektrikli C-Crossover GT gibi araçlar için 2025'ten itibaren yüksek performanslı bataryalar tedarik etme anlaşmasını duyurdu. Verkor, eskiden Verkor'un yaklaşık yüzde 20'sine sahip olan Renault'nun kaynak toplama sonrasında daha küçük bir hisseye sahip olacağını ancak önemli bir hissedar olmaya devam edeceğini bildirdi.

Etiketler