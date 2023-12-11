Sanayi üretimi verisi açıklandı | Piyasa Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Ekim'de sanayi üretimi yıllık yüzde 1. arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,4 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 azaldı.

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