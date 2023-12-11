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Cari işlemler verisi açıklandı

11.12.2023 - 10:06 | Son Güncelleme :
Cari işlemler verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin cari işlemler verisini açıkladı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Ekim'de 5,07 milyar dolar fazla verdi. Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla kaydetti.

Türkiye ekonomisi için önemli veriler birer birer açıklanıyor. Eylül'de cari işlemler fazlası 186 milyon dolar oldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5.067 milyon ABD doları fazla verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.866 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

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Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.035 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.748 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 1.001 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 638 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 689 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 423 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.267 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.089 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 198 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.287 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 301 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 509 milyon ABD doları ve 50 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir."


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