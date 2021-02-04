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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

04.02.2021 - 15:21
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi | Piyasa Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, ocak ayında 3,97 puan artarak 66,28'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 3,97 puan artarak 66,28'e yükseldi. Endeks, Aralık 2020'de 62,31 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 5,13 puan artarak 73,50'den 78,63'e çıktı. Türk lirasının değeri, ocakta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 9,43 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,52 puan azaldı.


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