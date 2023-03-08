Powell'dan çok kritik enflasyon ve faiz mesajı | Piyasa Haberleri

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in enflasyonu düşürene kadar faiz artırımlarını sürdüreceğini yeni faiz oranlarının daha önceki tahminlerden daha yüksek olabileceğini belirtti.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklanmıştı. Dün gece konuşan Powell, Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefini değiştirmeye niyetinin olmadığını belirtti.

“FAİZ ORANLARI TAHMİNLERDEN YÜKSEK OLACAK”

Senato Bankacılık Komitesi’nde konuşan Powell, faiz artışında nihai durma noktasının revize edilebileceğini söylerken görülen ve görülecek verilerin bulunduğunu, ekonomik verilerin güçlü olduğunu ve bunun da faiz oranlarının nihai olarak tahmin edilen seviyeden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Powell, yüksek enflasyonun faiz artırmaya yol açacağını söyledi.

“RESESYON YOK”

İstihdamın güçlendiğine değinen Powell, enflasyonu soğutmak için agresif olsalar da istihdam piyasasının resesyona yakın olmadığını gösterdiğini belirtti. Powell, iş gücü piyasasına bakıldığında durgunluk ihtimalinin çok uzak olduğunu söyledi.

“İŞSİZLİĞİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞMIYORUZ”

Powell, Fed’in enflasyonu düşürme çabası olduğunu bundan dolayı faiz artırıldığını ve işsizliği de bu amaçla yükseltmeye çalışmadıklarını söyledi.

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