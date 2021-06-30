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Piyasalarda veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek

30.06.2021 - 09:29
Piyasalarda veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının yayılımına ilişkin gelişmelerle karışık görünüm devam ederken, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de haziran ayı ADP istihdam raporu takip edilecek.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan aşılar 3 milyar dozu aşarken, delta varyantına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Delta varyantının yoğun görüldüğü İngiltere'ye yönelik bazı ülkelerin seyahat kısıtlamalarını gündeme almasının ardından dün Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da delta varyantının yeni vakaların yaklaşık 5'te 1'inde görüldüğünü bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yeni varyantın 96 ülkede görüldüğünü ve gelecek aylarda yeni vakalarda çoğunluğu ele geçireceğini duyurdu. Diğer taraftan Moderna ise aşısının delta varyantına yönelik koruyucu antikor ürettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlendiği piyasalarda, Fed Richmond Şubesi Başkanı Thomas Barkin, ABD işgücü piyasasının salgın öncesi seviyelerine yakın olmadığını ve merkez bankası varlık alımlarını yavaşlatmadan önce çok daha fazla ilerleme görmek istediğini söyledi. Fed'in en yeni üyesi Christopher Waller da bankanın önünde faiz oranı artışı için uzun bir yolu olduğunu, ancak ABD ekonomisinin beklenenden iyi performans göstermesinin varlık alım azaltımını daha yakın bir sürede başlatmayı gerektirdiğini dile getirdi.

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Delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler sürse de aşılara ilişkin olumlu haber akışına odaklanan piyasalarda, bugün ABD ve Avrupa endeks vadelilerinin pozitif, Asya borsalarının ise karışık bir seyir izlediği görüldü.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü yatay tamamlarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri dün gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 1,51'den yüzde 1,47'ye gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,48 seviyelerinde dengelendi. Dolar endeksi dün 92,2 ile 8 günün en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 92'nin hemen üzerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 73,3 dolarla 21 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından kayıplarını telafi ederek 74,5 dolarda dengelenirken, altının onsu 1.751 dolarla 2,5 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası bugün 1.758 dolar civarında bulunuyor.

Avrupa tarafında dün delta varyantına ilişkin endişelerle güne karışık seyirle başlayan endeksler, Avro Bölgesi ekonomik güven endeksinin 21 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü pozitif kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün 1,1877 ile son 8 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1,19'un hemen üzerinde dengelendi.

Asya tarafında da borsaların yeni güne karışık bir seyirle başladığı görülürken, Çin'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,9 ile beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da ise sanayi üretiminin mayısta yıllık yüzde 9 artışla beklentilerin oldukça altında kalması ile Nikkei 225 endeksi yatay seyretti, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde ise dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü de yüzde 0,12 değer kaybederek 1.371,67 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 8,68-8,75 bandında seyretmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,74 civarında hareket ediyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında görülen delta varyantına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, aşılara ilişkin olumlu haber akışının ise risk iştahını desteklediğini söyledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesinde öncü enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.360 puanın altında 1.340 puanın destek, 1.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 1. çeyrek büyüme
10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri
10.55 Almanya, haziran ayı işsizlik oranı
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tahmini ve öncü enflasyon
15.15 ABD, haziran ayı ADP istihdam raporu
17.00 ABD, mayıs ayı askıda konut satışları


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