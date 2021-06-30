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Çin imalat PMI verisi geriledi

30.06.2021 - 08:57
Çin imalat PMI verisi geriledi | Ekonomi Haberleri

Çin resmi imalat PMI haziran ayında 50.9'a gerilerken; tedarik zinciri sıkıntıları imalat sektöründeki büyümeye ivme kaybettirdi.

Çin'in imalat sektöründeki büyüme Asya'daki geniş kapsamlı tedarik zinciri aksaklıkları, artan ham madde maliyetleri, yarı iletken maddelerdeki arz sıkıntısı ve ana ihracat merkezi Guangdong eyaletindeki koronavirüs salgınının etkisiyle son dört ayın dip seviyesine indi.

Çin'in resmi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da bir önceki ayki 51 düzeyinden hafif düşüşle 50.9'a geriledi. Ancak Haziran PMI'yı analistlerin beklentisi olan 50.8'i aştı.

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Çin resmi istatistik kurumunun açıkladığı ve genelde büyük şirketler ile kamu şirketlerine odaklanan PMI verisinin 50'nin üzerindeki değerleri büyümeye işaret ediyor.

Çip ve yarı iletken madde tedarik sıkıntısı Asya'daki diğer büyük imalatçı ülkeleri bir süredir olumsuz etkiliyor. Japonya'nın ve Güney Kore'nin Mayıs sanayi üretimi yarı iletken madde eksikliğine bağlı olarak otomobil üretiminin azalmasıyla bir önceki aya göre gerilemişti.

Resmi PMI verisinin alt endekslerinden birisi olan hammadde fiyatları endeksi devletin yüksek ham madde fiyatlarına sıkı tedbirler getirmesiyle Haziran'da bir önceki ayki 72.8 seviyesinden 61.2'ye indi.


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