Piyasalarda 'Fed' rüzgarı! | Piyasa Haberleri

Fed, ekonomistlerin beklentileri dahilinde faizi 75 baz puan yukarı çekti. Karar sonrası Fed'den gelen, faiz artış hızını yavaşlatma olasılığına dair sinyal sonrası; dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri aşağı yönlü hareket ederken; altın fiyatlarında ise yaşanan yükseliş yüzde 1'in üzerine çıktı. Ancak Başkan Powell'ın açıklamalarında verdiği mesajlarla piyasa hareketleri değişti.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 75 baz puan artırdı. Buna göre banka faizi, yüzde 3,25 seviyesinden yüzde 4 seviyesine yükseltti. Böylelikle politika faizi, 2007 yılı Aralık ayından bu güne en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık ayı toplantısı 13-14 Aralık tarihinde yapılacak.

POWELL: FAİZDE SEVİYE BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK OLACAK

Fed yapılan açıklamalarda, sıkılaşma politikasında sona yaklaşıldığının sinyalini verdi. Faiz kararı sonrası yayınlanan karar metninde, “Faizler yeterli derecede kısıtlayıcı olana kadar faiz artışlarının devam etmesine ihtiyaç var.

Devam eden faiz artırımlarının enflasyonu zaman içinde yüzde 2 seviyesine döndürmek için ciddi şekilde sınırlayıcı bir politika duruşu elde etmek açısından uygun olacağını öngördü” denildi.

Başkan Jerome Powell ise, toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasında şahin mesajlar verdi. Powell'ın "Faizde nihai seviye önceden beklenenden daha yüksek olacak" cümlesi öne çıktı.

Başkan Powell, yüzde 2'lik enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirtirken, "Faiz artışlarının hızının yavaşlaması belki sonraki toplantıda belki daha da sonra olabilir" dedi.

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Powell'ın açıklamalarından öne çıkan diğer ifadeleri şöyle:

"Uzun vadeli enflasyon beklentileri geriledi. Yüksek kısa vadeli enflasyon beklentileri çok endişe verici.

Eğer enflasyonu geriletemezsek kalıcı olacak. Yeteri kadar sıkılaşmada başarısız olmak ve erken gevşemek istemiyoruz."

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Ons altın fiyatları, Fed öncesi 1649 dolar seviyesinde hareket ederken, Fed'in açıklamaları sonrası 1669 dolara yükseldi. Ancak Başkan Powell sonrası tablo değişti. Sarı maden bütün kazançlarını geri verirken, değer kaybına yöneldi ve 1636 dolara kadar geriledi. Ons altın, saat 22:34 itibarıyla yüzde 0,52 oranında düşüşle 1639 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi, Fed sonrası 110,43 ile 112,03 seviyeleri arasında hareket ederken; şu sıralarda yüzde 0,49 oranında yükselişle 112,01 seviyesine geriledi. Brent petrol 95 dolarda işlem görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 0,9880 seviyesinde bulunurken, karar sonrası dalgalı bir seyir izledi ve 0,9822 ile 0,9976 seviyeleri arasında hareket etti.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed öncesi yüzde 4,03 seviyesinde bulunurken; önce yüzde 3,97'ye kadar geriledi ve sonra yüzde 4,09'a yükseldi.

Bitcoin ise, Fed öncesi 20 bin 413 dolar seviyesinde bulunurken; şu dakikalarda 20 bin 247 dolarda işlem görüyor. Dolar/TL ise karar öncesi 18,6199 TL’de hareket ederken; şu sıralarda 18,6195 TL’de bulunuyor. Gram altın fiyatı da yüzde 0,38 oranında düşüşle 981,42 liradan işlem görüyor.

ENFLASYONDA GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ ÜRETEN VERİLERE UZAK OLMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

İki yönde sert dalgalanmalara sahne bir Fed akşamını geride bıraktık. Karar metninde öne çıkan güvercin ton varlık piyasalarına ortalama yüzde 1 kadar alış getirdi ve Başkan Powell’ın basın konferansı başlamadan önce ons altın 1670, Dowe Jones 33,000 seviyesine yükseldi.

Ancak basın konferansında Powell’ın “Faiz oranlarının tepe noktası başta düşündüğümüzden yüksek bir seviye olabilir” açıklaması önce kaydedilen primlerin geri verilmesine sonrasında da piyasaların eksiye geçmesine sebep oldu.

Piyasa aktörleri tarafından toplantı öncesi favori senaryo olarak görülen Fed faizi yüzde 4,75 -5,00 bandına kadar yükseltir ve o düzey tepe olur görüşü çöp olmadı.

Ancak artık tehdit altında.

Basın konferansı sonrası Fed faizinin yüzde 5,50 düzeyine kadar yükselmesi riski masaya geldi.

Artık sahne sırası enflasyon ve onunla bağlantılı verilerde olacak.

Bu cuma açıklanacak TDI ve 10 Kasım’da açıklanacak ABD Çekirdek TUFE bu anlamda en belirleyici kavşaklar.

Enflasyonda geri dönüş sinyaline işaret eden her türlü veri güçlü pozitif, enflasyonun var olan bölgede katılaştığını düşündüren her türlü gerçekleşme ise geçici ve limitli de kalsa negatif etki gösterecektir.

Ben enflasyon oranında geri dönüş sinyali üreten verilere uzak olmadığımız, ekonomik aktivitede yaşanan zayıflama ve geri çekilen enerji fiyatlarının bu konuda destekleyici olacağı görüşündeyim.

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