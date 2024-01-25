Piyasalarda bugün... Asya borsalarında Çin etkisi, Avrupa düşüşte | Piyasa Haberleri

Asya borsaları Çin'in durgun ekonomisini canlandırmak için attığı adımları olumlu karşılarken Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Yatırımcıların Çin'in durgun ekonomisini canlandırmak için yaptığı hamleleri olumlu bulmasıyla Hong Kong ve ŞangHay hisseleri perşembe gününü yükselişle tamamladı.



Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 1,9 artışla 16.211,96 puana yükseldi. Şangay endeksi ise yüzde 3,03 artışla 2.906,11'e yükselirken, Çin ikinci borsasındaki Shenzhen endeksi yüzde 2,62 artışla 1.689,98'e yükseldi.



AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI



Avrupa borsaları, yatırımcıların euro bölgesi faiz oranlarına ilişkin görünümün güncellenmesini beklemesiyle Perşembe günü işlem başlangıcında düştü.



Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.440,76 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,2 kayıpla 16.854,19 puana geriledi. Euro bölgesi dışında Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.518,54 puana geriledi.

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