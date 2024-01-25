  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Piyasalarda bugün... Asya borsalarında Çin etkisi, Avrupa düşüşte
‹ Önceki Haber Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye rekor yatırım Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye rekor yatırım Sonraki Haber › Altın ekonomik verilere odaklandı... Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu? Altın ekonomik verilere odaklandı... Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu?

Piyasalarda bugün... Asya borsalarında Çin etkisi, Avrupa düşüşte

25.01.2024 - 11:36 | Son Güncelleme :
Piyasalarda bugün... Asya borsalarında Çin etkisi, Avrupa düşüşte | Piyasa Haberleri

Asya borsaları Çin'in durgun ekonomisini canlandırmak için attığı adımları olumlu karşılarken Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Yatırımcıların Çin'in durgun ekonomisini canlandırmak için yaptığı hamleleri olumlu bulmasıyla Hong Kong ve ŞangHay hisseleri perşembe gününü yükselişle tamamladı. 

Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 1,9 artışla 16.211,96 puana yükseldi. Şangay endeksi ise yüzde 3,03 artışla 2.906,11'e yükselirken, Çin ikinci borsasındaki Shenzhen endeksi yüzde 2,62 artışla 1.689,98'e yükseldi.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI 

Avrupa borsaları, yatırımcıların euro bölgesi faiz oranlarına ilişkin görünümün güncellenmesini beklemesiyle Perşembe günü işlem başlangıcında düştü.

Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.440,76 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,2 kayıpla 16.854,19 puana geriledi. Euro bölgesi dışında Londra'nın  FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.518,54 puana geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.146 Değişim: 0,68% Hacim : 62.370 Mio.TL Son veri saati : 15:37
Düşük 8.096 25.01.2024 Yüksek 8.213
Açılış: 8.142
30,2811 Değişim: 0,15%
Düşük 30,1762 25.01.2024 Yüksek 30,2886
Açılış: 30,2349
33,0726 Değişim: 0,60%
Düşük 32,8433 25.01.2024 Yüksek 33,1138
Açılış: 32,8758
1.962,19 Değişim: 0,34%
Düşük 1.952,89 25.01.2024 Yüksek 1.966,91
Açılış: 1.955,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.