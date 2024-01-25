Altın ekonomik verilere odaklandı... Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay bir seyir izlerken Kapalıçarşı'da gramı 2062 liradan satılıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Merkez Bankası Fed'in Mart ayında faiz indirmeye başlayacağı umutları ile altın yatay bir seyir izliyor. Ayrıca altın fiyatları ABD'den ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECM) gelecek ekonomik verilere de odaklanmış durumda. Altının ons fiyatı yüzde 0.4'lük bir düşüşle 2018 dolardan seyrediyor.



Kapalıçarşı'da ise altının gramı 2041 liradan alınırken satışı 2062 liradan gerçekleşiyor.

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Çeyrek altının alış fiyatı 3345 TL, satış fiyatı ise 3387 TL.

Tam altın 13339 TL'den alınırken 13445 liradan satılıyor.



Ata alış fiyatı 13706 TL, satış fiyatı ise 13794 TL.

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