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Gram altında tarihi rekor... Fed sonrası altın, dolar, euroda son durum

01.02.2023 - 22:19 | Son Güncelleme :
Gram altında tarihi rekor... Fed sonrası altın, dolar, euroda son durum | Piyasa Haberleri

Altın fiyatları Fed'in faiz artırım hamlesiyle yön bulmaya başladı. Ons altın 1957,3 dolara, gram altın da 1184,3 lira kadar yükseldi. Böylece gram altın tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu. İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı ve faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltti. Fed'in faiz kararı sonrasında altın tarafında hareketlilik yaşandı.

Küresel enflasyon sorunuyla mücadele etmek için faiz artıran Fed, altının yön bulmasına yardımcı oldu. ABD'deki enflasyon verilerine bakıldığında son 2 aydır düşüş trendi görülüyor.

Altın için pozitif bir gelişme olan enflasyondaki düşüş beraberinde de faiz artırım hızında gerileme ve bir süre sonra da faiz indirimlerine başlanılmasına neden olması bekleniyor.

ONS YÜKSELDİ GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.

Ons altındaki hareket gram altına da pozitif yansıdı ve gram altın da 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya çıktı.

Dolar kuru 18,8198 lira, euro ise 20,7420 liradan işlem görüyor. Euro/dolar paritesi ise 1,10171 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! KISA VADEDE NE BEKLENİYOR?

Fed'in faiz kararı sonrasında hızlı reaksiyon göstermeyen altın fiyatlarına ilişkin olarak Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem şunları ifade etti:

Altın fiyatlarını yakından incelersek 1932 dolar direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor kısa vadede 1904 dolar desteği ön plana çıkarken 1932 dolar seviyesinin aşılması halinde ise 1964 dolar ve 1995 dolar direnç seviyeleri hedeflenebilir.


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