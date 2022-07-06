Piyasalar yine karıştı! Gözler Fed tutanaklarında | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda ‘resesyon’ kaygılarının yükselmesiyle dünkü işlemlerde sert fiyatlamalar yaşanırken; bugün piyasalar nispeten olumluya döndü. Bugün açıklanacak olan Fed tutanaklarında verilecek mesajlar ise, yön belirleyici olacağından; piyasalar tarafında dikkatle takip edilecek. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy piyasalarda yaşananları ve beklentilerini Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Küresel piyasalarda ‘resesyon endişesi’ yükselirken; dün sert şekilde fiyatlamalara şahit olduk. Piyasalarda risk iştahının azalmasıyla, küresel borsa endekslerinde sert satışlar yaşandı. Yatırımcıların doları güvenli varlık olarak görmesiyle dolar dünyada güçlenirken; dolar endeksi 20 yılın zirvesine tırmandı. Euro ise, dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyelerinde kadar geriledi.

ABD tahvil faizlerinde hızlı düşüşler görülürken; 10 yıllık tahvil faizi 5 gündür aralıksız düşüşünün ardından bugün yükselişte. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise 6 gündür aralıksız geriliyor. ABD tahvil faizlerinin düşüşü; bize petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin öncülüğünde enflasyon riskinin azaldığını ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında daha ılımlı davranabileceğini anlatıyor.

Yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesiyle altın ve gümüş fiyatlarında derin kayıplar yaşandı. Ekonomilerde yavaşlama endişelerinin artmasıyla petrol fiyatlarında dünkü işlemlerde yüzde 8’in üzerinde değer kaybı gözlenirken; bugün toparlanma çabasında ilerliyor.

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DOLAR ENDEKSİ VE PARİTEDE NELER OLUYOR?

Resesyon endişelerinin yükselmesiyle dolar güvenli varlık olarak görülürken; dünyada güçlenmesini sürdürüyor. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, bugünkü işlemlerde 106,66 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesini yeniledi. Şu sıralarda ise yüzde 0,08 oranında yükselişle 106, 62 seviyesinde bulunuyor.

EuroDolar paritesi yaklaşık olarak son 20 yılın en düşük seviyesinde hareket ediyor. Euro’da yaşanan bu değer kaybında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımlarında daha sakin davranabileceği beklentisi etkili oldu. ECB’nin temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca dün Almanya’nın 30 yıl sonra ilk dış ticaret açığını vermesi de bir diğer etki olarak karşımıza çıkıyor.

Birçok ekonomistin ortak görüşü Avrupa’nın resesyona ABD’den daha yakın olduğu… Avrupa ekonomisinde yaşanan bu kötüleşmede Rusya-Ukrayna savaşının payı büyük. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla, enerji fiyatlarında yaşanan büyük artış Avrupa Birliği’ni oldukça olumsuz etkiledi.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI ÇAKILDI

Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 1763 dolar seviyesine kadar gerileyerek; 2022 yılının en düşük seviyesini gördü. Gümüş fiyatlarında ise kayıp daha derin. Ons gümüş bugün 18,92 dolara kadar gerileyerek 24 ayın dibini gördü. Değerli emtialarda yaşanan bu düşüşlerde yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesi etkili oldu.

Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 1765 dolarda; ons gümüş ise yüzde 0,10 oranında düşüşle 19,20 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED TUTANAKLARI KRİTİK ÖNEMDE

Fed bu akşam Türkiye saati ile 21:00’de haziran ayı toplantısına ait tutanakları açıklayacak. Tutanaklarda Fed’in izleyeceği para politikasıyla ilgili vereceği ipuçları piyasalar açısından oldukça önemli olacak. Fed 15 Haziran’da beklentiler dahilinde politika faizinde 75 baz puan artırıma gitmiş ve böylelikle 28 yıl aradan sonra ilk kez bu kademede yüksek bir faiz artırımı yapmış olmuştu.

Ayrıca piyasalar açısından başka bir önemli veri de ABD haziran ayı tarımdışı istihdam verisi… Bu veri de Fed’in izleyebileceği politika açısından belirleyici olacak.

ABD’NİN RESESYONA GİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantıda gelen 75 baz puan faiz artışından sonra gündemde daha da yer etmeye başlayan resesyon kaygılarının dün piyasalarda zirve yapması sonucunda çok çalkantılı bir gün yaşandı.

Açıkçası bu resesyon kaygılarının çok büyütüldüğünü ve ABD’nin bir resesyona girmeyeceğini düşünüyorum. Bu konuda Fed’in yıl sonuna gelmeden enflasyonu kontrol altına alacağını ve ABD ekonomisinin de resesyona girmeden bu süreci atlatacağını düşünüyorum. Resesyon durumu baz senaryo olarak düşünülmemeli.

Brent petrol ve ons altın fiyatlarında şu anda yaşanan geri çekilmeler de geçicidir. Yılın sonuna geldiğimiz dönemde özellikle son çeyrekte varlık fiyatları bugün olduğu seviyelerin üzerinde olacaktır. ABD dolar endeksinin 102 altına inmeyeceği baz senaryosu altında Euro/dolar paritesi de zayıf kalmaya devam edecektir; ancak Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz artırım sürecini devreye sokması ile birlikte şu anda görülen Euro/dolar paritesi de temmuz ve ağustos ayları sonrasında artık geride kalmış olacaktır diye düşünüyorum.

Gram altın yatırımcıları açısından bakıldığında şu anda 1000TL altındaki fiyatların oldukça cazip fırsat alım seviyeleri olarak gördüğümü söyleyebilirim. Ons altın ve dolar/TL kurundaki yukarı tepkimeler gram altın fiyatlarını da temmuz ve ağustos ayları içerisinde yeniden 1000TL üzerine taşıyacaktır.

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