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Bakan Nebati: Ekonomimiz somut artışlar kaydetmeye devam ediyor

06.07.2022 - 12:47
Bakan Nebati: Ekonomimiz somut artışlar kaydetmeye devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Nebati'nin açıklamasında Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik sorunlardan etkilenmeden büyümeye, istihdam yaratmaya, ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğini belirtti.

Bakan Nebati "Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor" dedi.

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"BÜYÜMENİN TABANA VE TÜM VATANDAŞLARA YAYILMASINA ÖNEM VERİYORUZ"

Bakan Nebati ayrıca "Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.


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