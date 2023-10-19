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Piyasalar Powell'ın konuşmasına odaklandı

19.10.2023 - 11:39 | Son Güncelleme :
Piyasalar Powell'ın konuşmasına odaklandı | Piyasa Haberleri

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam konuşma yapacak. Powell'ın konuşması piyasalara yön verebilir.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı açıklamaya odaklandı. Powell, TSİ 19:00'da ekonomik görünüm üzerine konuşma gerçekleştirecek.

Powell'ın konuşması Fed'in faiz artırımı için kapıyı açık tutup tutmayacağı yönünde ipuçları verecek.

Fed, yüksek enflasyonu düşürmek için faiz tarafında aksiyon alıp 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.


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