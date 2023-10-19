KKM'den kaçış sürüyor! 73 milyar lira çekildi | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarında tutulan tutar düşüşünü sürdürüyor.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 229 milyar TL'den 3 trilyon 155,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 679 milyar TL'den 10 trilyon 751,4 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 342 milyar TL'den 13 trilyon 623,9 milyar TL'ye yükseldi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 444 milyar TL'den 1 trilyon 453,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 961,6 milyar TL'den 977,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 168,7 milyar TL'den 169 milyar TL'ye yükseldi.

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