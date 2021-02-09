‹ Önceki Haber İş Bankası'ndan 6,8 milyar lira kar İş Bankası'ndan 6,8 milyar lira kar Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

09.02.2021 - 09:17
Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride bırakılmış olabileceği iyimserliği ile pozitif bir seyir izlerken, açıklanan 4. çeyrek finansal sonuçları nedeniyle borsalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görülüyor.

ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler ve Kovid-19 vaka artış hızının gerilemesi ile pay piyasaları rekorlara devam etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin kabul edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulunarak "Bu paket geçirilirse gelecek yıl tam istihdama dönebileceğimizi umuyorum." ifadesini kullanması ekonomide hızlı toparlanma beklentilerini artırdı.

Dün elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını ve yakında ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını duyurmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler de gündemin odağına yerleşti.

Açıklama sonrası Bitcoin'in fiyatı 46 bin doları aşarak rekor seviyelere yükselirken, Tesla'nın hisseleri de yüzde 1,3 değer kazandı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan Demokratların hava yolu şirketlerinin desteklenmesine yönelik 14 milyar dolarlık kaynak ayırmayı planladığına ilişkin haberler de hava yolu şirketlerinin hisselerinde yüzde 5'e varan artışlar görülmesini sağladı.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir izlendi. İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin mutabakat hükümeti kurmak için başlattığı görüşmelerin olumlu geçtiğine ilişkin haberlerin pozitif desteği ile İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 224 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı da ekonomide toparlanma beklentilerinin artması ve arz kısıtlamaları ile yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,6 değer kazandı. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 60 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 61 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.534,91 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 7,03-7,12 arasında dalgalanmasının ardından günü yüzde 0,3 artışla 7,0775'ten tamamladı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında en yüksek 7,0848'i gören dolar/TL, dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,0700 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve Kovid-19 salgınında aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, bugün Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, olası düşüşlerde 1.505 puanın kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi
18.00 ABD, aralık ayı JOLTS açık iş sayısı


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.544 Değişim: 0,60% Hacim : 37.073 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.536 09.02.2021 Yüksek 1.552
Açılış: 1.539
7,0715 Değişim: -0,02%
Düşük 7,0620 09.02.2021 Yüksek 7,1413
Açılış: 7,0732
8,5703 Değişim: 0,45%
Düşük 8,5143 09.02.2021 Yüksek 8,6212
Açılış: 8,5323
417,83 Değişim: 0,33%
Düşük 415,69 09.02.2021 Yüksek 422,53
Açılış: 416,46
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.