Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Sterlin fiyatları, 9 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.09 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise 8.59 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.09 TL seviyesinde hareket ederken; yeni günün ilk işlem gününe 7.06 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları yeni güne düşüşle başlarken, gün içerisinde en düşük 7.0620 TL seviyesini, en yüksek ise 7.1413 TL seviyesini görürken; saat 14.25 itibarıyla yüzde 0.35 oranında yükselişle 7.0968 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.5143 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.5929 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7798 TL seviyesinde işlem görüyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.32 oranında düşüşle 90.64 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2100 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

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