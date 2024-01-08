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Petrol fiyatları düşüşte

08.01.2024 - 09:31 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları düşüşte | Piyasa Haberleri

Petrol fiyatları Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Suudi Arabistanın kararıyla düşüşte.

Petrol, Kızıldeniz'deki gerilimle beraber Suudi Arabistan'ın fiyatlarda indirimlere gitmesinin ardından haftaya düşüşle başladı. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolara geriledi. Suudi Arabistan'ın devlet şirketi Aramco, petrol fiyatlarında varil başına yaklaşık 2 dolar indirime girmişti. 

Analistler, petrolün 2024 yılını zorlu geçireceğini ifade ediyor. Bloomberg'e konuşan ING Group emtia strateji başkanı Warren Patterson, "Tedarik kesintileri ve Orta Doğu gerilimi petrole bir miktar destek sağlamaya devam ediyor. Ancak Orta Doğu'da gerilimin olmaması durumunda, 2024'ün ilk yarısına ilişkin oldukça rahat bir denge beklentisi göz önüne alındığında, yükselişin sınırlı olacağını ön görüyoruz" dedi. 


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