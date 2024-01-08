  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Altın güç kaybediyor... İşte sebebi
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları düşüşte Petrol fiyatları düşüşte Sonraki Haber › Asya borsaları ABD verileriyle geriledi... Avrupa borsaları karışık açıldı Asya borsaları ABD verileriyle geriledi... Avrupa borsaları karışık açıldı

Altın güç kaybediyor... İşte sebebi

08.01.2024 - 09:38 | Son Güncelleme :
Altın güç kaybediyor... İşte sebebi | Genel Haberler

Fed'den erken faiz indirimi beklentilerinin azalması ons altını geriletti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi erken süreçte düşürmesine yönelik beklentilerin zayıflamasıyla birlikte altın güç kaybetti.

Ons altın fiyatları haftaya 2044 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2034 dolar, en yüksek de 2046 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2035 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN GÜÇSÜZ

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak işlem gören gram altın güne 1962 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1954 lira, en yüksek de 1966 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1955 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA HAFİF PRİMLİ

Kapalıçarşı'da erken açılış saatlerinde gram altın 2037 liradan alınırken 2055 liradan satışa sunuluyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.025 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.006 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.