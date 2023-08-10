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Petkim bilançosunu açıkladı

10.08.2023 - 07:44 | Son Güncelleme :
Petkim bilançosunu açıkladı | Piyasa Haberleri

Petkim yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin karlılığı yüzde 93 oranında geriledi.

Petkim bilançosunu duyurdu. Şirket yılın ilk altı ayında 289 milyon 60 bin lira kar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 4 milyar 262 milyon 853 bin lira olmuştu. Böylece şirketin karı yüzde 93,21 oranında gerilemiş oldu.

Çeyreksel bazda ise şirketin karı 134.4 milyon lira olurken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 2.5 milyar lira seviyesindeydi.


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