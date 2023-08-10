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İttifak Holding'in ünvanı değişti

10.08.2023 - 07:39 | Son Güncelleme :
İttifak Holding'in ünvanı değişti | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, İttifak Holding'in ünvanının "Loras Holding AŞ" olarak değiştirilmesine onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, İttifak Holding'in ünvanının "Loras Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısına uygun görüş verip onayladı.

Karara göre, İttifak Holding Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2’nci maddesinde "İttifak Holding Anonim Şirketi" olan Şirket'in ticaret ünvanının "Loras Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

YÜZDE 97'Sİ HALKA AÇIK

Konya merkezli İttifak Holding'in yüzde 97,32'si halka açık durumda. Şirketin sermayesi 384 milyon lirayken özsermayesi 1 milyar 337 milyon 585 bin lira seviyesinde. Piyasa değeri ise dün itibarıyla 1 milyar 393 milyon 920 bin lira seviyesinde bulunuyor. En son bilançosunda şirket 28 milyon 517 bin lira kar açıklamıştı.


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