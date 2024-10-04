Oyun devi Ubisoft'un hisseleri satış söylentisiyle yüzde 30 fırladı

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Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi birçok ünlü oyunun yapımcısı Fransız şirket Ubisoft'un hisseleri, satış söylentileri sonrası yüzde 30 fırladı. Bloomberg'in haberine göre, şirketin kurucusu Guillermot ailesi ve Çinli teknoloji devi Tencent arasında olası bir satış için görüşmeler başladı. Hem aile hem de Tencent'in hali hazırda Ubisoft'ta hisseleri bulunuyor.

Ubisoft 2024 yılında zor günler geçiriyor. Bu yıl şirketin değeri yarı yarıya düştü. Geçtiğimiz günlerde de Assassin's Creed oyununun yeni versiyonu Shadow'un çıkışının ertelendiği haberi ile Fransız oyun devinin hisseleri eridi.