×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Oyun devi Ubisoft'un hisseleri satış söylentisiyle yüzde 30 fırladı

Güncelleme Tarihi:

#Ubisoft#Assassin's Creed#Bigpara
Oyun devi Ubisoftun hisseleri satış söylentisiyle yüzde 30 fırladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 17:39

Zor günler geçiren Fransız oyun devi Ubisoft'un hisseleri, firmanın kurucusu Guillermot ailesi ile Çinli teknoloji devi Tencent arasında satış görüşmeleri yapıldığı söylentileri sonrası yüzde 30 fırladı.

Haberin Devamı

Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi birçok ünlü oyunun yapımcısı Fransız şirket Ubisoft'un hisseleri, satış söylentileri sonrası yüzde 30 fırladı. Bloomberg'in haberine göre, şirketin kurucusu Guillermot ailesi ve Çinli teknoloji devi Tencent arasında olası bir satış için görüşmeler başladı. Hem aile hem de Tencent'in hali hazırda Ubisoft'ta hisseleri bulunuyor.

Ubisoft 2024 yılında zor günler geçiriyor. Bu yıl şirketin değeri yarı yarıya düştü. Geçtiğimiz günlerde de Assassin's Creed oyununun yeni versiyonu Shadow'un çıkışının ertelendiği haberi ile Fransız oyun devinin hisseleri eridi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ubisoft#Assassin's Creed#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!