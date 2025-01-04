Nvidia 2025'e kazançla başladı

Haberin Devamı

Nvidia hisseleri, 2024'ün son günlerinde grup genelinde yaşanan satışların ardından yeni yıla “Muhteşem Yedili” teknoloji hisseleri arasında kazançlara öncülük etti. Yapay zeka yonga üreticisinin hisseleri bir önceki gün yaklaşık yüzde 3 değer kazandıktan sonra Cuma günü yüzde 4,5 yükseldi.

Bu yükseliş, Noel Arifesi ve Yılbaşı Arifesi arasındaki yüzde 4'lük düşüşün ardından, borsanın tipik olarak 24 Aralık ve 2 Ocak arasında bir yükseliş yaşadığı “Noel Baba” rallisinin yokluğunda mega teknoloji hisselerinin genel olarak düşmesiyle gerçekleşti. Tesla hisseleri bu zaman diliminde yaklaşık yüzde 13 düşerken, Amazon ve Microsoft yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Bu arada, Meta ve Google yüzde 4'ün biraz altında ve Apple yüzde 3 düştü.

Aralık ayındaki düşüşüne rağmen Nvidia hisseleri 2024 yılını yüzde 150'den fazla artışla kapattı. Yahoo Finance verilerine göre, Wall Street analistleri hisse senedinde yükseliş eğilimini sürdürdü ve hisselerin şu anki 138 dolar seviyesinden önümüzdeki yıl yaklaşık 173 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Haberin Devamı

Bank of America'dan Vivek Arya, Perşembe günü Opening Bid podcast'inde Brian Sozzi'ye, daha geniş piyasa güçlerinin ve şirkete özgü sorunların geçen yılın sonlarında Nvidia hisselerindeki satışa neden olduğunu söyledi.

Arya "Piyasada gördüğümüz şey, paranın yarı iletkenlerden yazılıma dönmesidir" dedi. Arya, yarı iletkenlerin Çin'e ve Çin'den gelen mallara yönelik ABD ticaret kısıtlamalarına daha az maruz kaldığını belirtti. Nvidia için Arya “son iki çeyreğin gerçekten temiz geçmediğini, çünkü Hopper olan bir ürün neslinden yeni nesil ürüne geçerken büyüme sancıları çektiklerini” ifade etti.

Arya, Nvidia hisseleri için Al notuna sahip ve hisselerin önümüzdeki 12 ay içinde 190 dolara yükseleceğini düşünüyor. Nvidia ve Muhteşem Yedili akranlarının hisseleri, yatırımcıların yapay zeka konusundaki büyük bahislerinin yanı sıra kazanç büyümesinden de yararlandı. Yahoo Finance'den Josh Schafer'ın bildirdiğine göre, raporların yaklaşık dörtte üçünde, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve Nvidia kombinasyonu, FactSet verilerine göre, diğer 493 S&P 500 şirketi için sadece yüzde 4,2'lik büyümeye kıyasla, 2024'te yıllık kazançlarını yüzde 33 oranında artırdı.