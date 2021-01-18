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Ne dolar ne faiz en yüksek getiri BES’te

18.01.2021 - 09:21
Ne dolar ne faiz en yüksek getiri BES’te | Piyasa Haberleri

2020’de emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 26.44 olurken, BES katılımcısının birikimleri enflasyonun 12 puan üzerinde arttı. Altın fonunu tercih edenler ise yüzde 54 getiri sağladı.

Emeklilik fonlarının 2020 yılı getirileri belli oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları geçen yıl tasarruflarına rekor denilecek seviyede getiri elde ettiler ve bu sayede birikimler de arttı. 2020’de emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 26.44 oldu. Yani, BES ile tasarruf edenlerin geçen yıl birikimleri ortalama yüzde 26.44 arttı. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise sistemdeki katılımcılar, enflasyonun 12 puan üzerinde getiri elde etti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM), açıkladığı verilere göre 2020 yılında faizli emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 24 olurken, faizsiz fonların getirisi ise yüzde 45.63 olarak gerçekleşti. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise birikimlerini faizli fonlarda değerlendirenler enflasyonun 10 puan üzerinde, faizsiz fonlarda değerlendirenler ise 31 puan üzerinde birikimlerini getiri sağladı.

ÇALIŞANIN BİRİKİMİ ARTTI

Aynı dönemde diğer yatırım araçlarının getirileri incelendiğinde 2020’de, mevduat faizinin getirisi yüzde 9.77 oldu. Yüzde 14.60’lık enflasyon ile mukayese edildiğinde ise mevduat faizini tercih edenlerin birikimleri geçen yıl yüzde 4.8 eridi. Geçen sene dolara yatırım yapanlar ise yüzde 24.90 getiri elde etti; enflasyonla mukayese edildiğinde ise doların getirisi yüzde 10 oldu. Geçen yıl yatırım aracı olarak hisse senedini (BİST-100) tercih edenler ise ortalama yüzde 29 getiri elde etti; enflasyonla mukayese edildiğinde ise hisse senedinin getirisi yüzde 14.4 oldu. Bu da şunu gösteriyor ki, geçen yıl birikimlerini BES’te değerlendirenler faiz ve doları tercih edenlerin çok üzerinde getiri sağlarken, hisse senedini tercih edenlerle neredeyse başabaş noktasında getiri sağladılar.

2017 yılında başlayan ve 45 yaş altı çalışanların BES’e girmesine imkan tanıyan otomatik katılım, bir başka adıyla da otomatik BES’in de 2020 yılı getirileri belli oldu. Buna göre, geçen yıl otomatik BES ile tasarruf eden çalışanların birikimleri yüzde 14.38 arttı. Tasarruflarını faizli fonlarda değerlendiren çalışanlar yüzde 13.18 getiri elde ederken, faizsiz fonları tercih eden çalışanların getirisi ise yüzde 15.10 oldu.

ALTIN FONUNDA REKOR GETİRİ

2020’DE, hangi emeklilik fonları, ne kadar getiri sağladı? EGM’nin açıkladığı verilere göre geçen yıl, altın fonunu tercih edenler yüzde 54.25 gibi rekor bir getiri sağladılar ki, 2020’de faizsiz fonların getirisinin yüksek olmasının nedeni de altın fonları. Yine geçen yıl, tasarruflarını hisse fonlarında değerlendirenler yüzde 32.17 getiri elde ettiler. 2020’de, kamu dış borçlanma fonlarını tercih edenlerin ise tasarrufları yüzde 35 arttı. Buna karşın standart fonları tercih eden BES katılımcıları yüzde 11.61, para piyasası ağırlıklı fonları tercih edenler yüzde 10, TL borçlanma ağırlıklı fonları tercih edenler ise yüzde 8.85 getiri elde ettiler ki, bu fonların getirileri, enflasyonun altında kaldı.

 


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