‹ Önceki Haber Ne dolar ne faiz en yüksek getiri BES’te Ne dolar ne faiz en yüksek getiri BES’te Sonraki Haber › Bu hafta gözler merkez bankalarında olacak Bu hafta gözler merkez bankalarında olacak

TMSF devleri satışa çıkarıyor

18.01.2021 - 09:31
TMSF devleri satışa çıkarıyor | Ekonomi Haberleri

Erciyes Anadolu Holding ve Koza Altın gibi büyüyen şirketlerin hukuki süreci tamamlanmadan satışının mümkün olmadığını söyleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Aynes Gıda, Alfemo, Aker Tekstil ve Central Hospital’in ise bu yıl satışı düşünülüyor” açıklamasında bulundu.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen ve kâr eden şirketlerin hukuki süreci tamamlanmadan satışının mümkün olmadığını söyledi. TMSF’nin faaliyetlerine ilişkin düzenlediği sohbet toplantısında konuşan Gülal, 15 Temmuz’dan sonra Fon yönetimine geçen şirket sayısının 797 olduğunu belirtti. Gülal, şirketlerin aktif olarak yüzde 64, öz kaynak büyümesinin de yüzde 60 seviyesine geldiğini kaydederek, “TMSF kayyumu döneminde irtifa kaybeden herhangi bir şirketimiz olmadı” dedi. Gülal, şirketlerle ilgili yol haritasının çizilmesi için hukuki süreçlerin kesinleşmesi gerektiğini kaydederek, “Özellikle içi boşaltılmış şekilde devraldığımız şirketler var. Naksan Grubu ve Aynes gibi zarardaki şirketleri çalışır hale getirdik. Naksan ve Royal Halı’da satış süreci yaşadık ama talihli olmayınca (İhaleyi ileri tarihte tekrarlarız) diye öteledik” diye konuştu.

Fon’da 8-10 tane büyük grup olduğunu ifade eden Gülal, “Bu gruplar toplam aktifin yüzde 80’ine tekabül ediyor. Bizim konsantrasyonumuz bunların üzerinde. Erciyes Anadolu Holding, Yargıtay aşamasında, müsadere kararı çıktı. Koza’da da müsadere kararı çıktı ama istinaf aşamasında. Diyoruz ki (Koza Altın, altın üretiyor, eğer hukuki süreçleri kesinleşirse bunu Türkiye Varlık Fonuna devredebiliriz), bu bir opsiyon. Erciyes Anadolu Holding’de çok ciddi bir yapılanmaya gittiler, markaları ayırdılar. Halka arz bir metot olabilir. Pırıl pırıl şirketlerimiz var, şartlar oluştuktan sonra satış da gündeme gelebilir. Her halükarda hukuki süreçlerinin kesinleşmesi lazım ki bu projeksiyonları daha sağlıklı yapalım. 2021’de Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, Mark Antalya AVM ve Central Hospital’ın satışı düşünülüyor” diye konuştu.

ATAŞEHİR MODERN SATIŞINDAN 1 MİLYAR

Gülal, Balkaner Grubu’na yönelik çalışmalar kapsamında Ataşehir’de “Ataşehir Modern” adında bir inşaat projesi yürüttüklerini dile getirerek, “Lansman yaparak satışa çıkacağız. Bin 113 konutluk, 3 bloklu bir proje. 70 ticari alan var, 1 artı 1’den, 5 artı 1’e kadar farklı büyüklükte daireler var. Oradan 1 milyar lira kamu alacağı tahsili yapabiliriz diye öngörümüz var. Onunla da Balkaner dosyasını kapatmış olacağız” dedi.

KOZA ALTIN’IN SATIŞI DA MÜMKÜN

KOZA Altın’ın Türkiye Varlık Fonu’na devrine ilişkin soru üzerine Gülal, “Öyle bir ihtimal var. Sonuçta Varlık Fonu, Türk Madencilik AŞ diye bir firma kurdu. Varlık Fonu’nun elindeki şirketlere baktığımızda oraya mobilyayı koyamazsın ama Koza altın üretiyor ve stratejik de bir firma. Koza Altın ülkede üretilen altının üçte birini üretiyordu. Projeksiyon olarak söylüyorum, hukuki süreci kesinleşince Varlık Fonuna devredebiliriz.

İADE EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

HUKUK reformuna ilişkin çalışmaların hatırlatılması üzerine Gülal, “Bu şirketlerin hukuk reformuyla iade edilmesi söz konusu değil. Bunu çok net olarak ifade edeyim. Şu an hukuki süreçler kesinleşmediği için mülkiyet hakkı hala eski sahiplerinde. Bundan bir dönüş olma ihtimali terörle mücadele noktasında çok mümkün değil” diye konuştu.

Fİ YAPI’DA ÇÖZÜM ZOR

TMSF kapsamında yönetilen inşaat şirketlerinden Fi Yapı konusunun çözümsüz olduğunu ifade eden Gülal, şirketin kasasında para olmadığını söyledi. Gülal, “Ne devlet ne TMSF geri alamayacağı bir kuruşu buraya koyar. Fi Yapı’nın Dikili’de bir tane adası var. Adanın satışıyla en azından mağduriyetlerin bir kısmını gideririz diye düşünüyoruz. Ada için 50 milyon euro değerleme yapıldı” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 2,12% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.559
Açılış: 1.525
7,4805 Değişim: 0,29%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0354 Değişim: 0,26%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
441,91 Değişim: 0,94%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.