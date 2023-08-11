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MSCI endeksine Türkiye'den 6 hisse eklendi

11.08.2023 - 08:29 | Son Güncelleme :
MSCI endeksine Türkiye'den 6 hisse eklendi | Piyasa Haberleri

MSCI Ağustos ayı gözden geçirmesinde Türkiye endekslerinde değişiklikler yaptı ve 6 hisse eklenip bir hisse çıkarıldı.

MSCI Ağustos ayı gözden geçirmesini tamamladı. Buna göre hisse senedi endekslerinde değişiklikler yapıldı.

Türkiye endeksinde yapılan değişikliğe göre MSCI Türkiye Endeksi'ne 6 hisse dahil edildi, 1 hisse listeden çıkarıldı.

Endekse dahil edilen hisseler Akfen Yenilenebilir Enerji, Alfa Solar Enerji, BİEN Yapı Ürünleri, CW Enerji Mühendislik, Europower Enerji ve Reysaş Taşımacılık olurken, İmaş Makina endeksten çıkarıldı.

MSCI Global Standard Endeksleri içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'ne değişen hisse olmadı.

Yapılan değişiklikleri Eylül başından itibaren geçerli olacak.


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