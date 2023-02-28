Moskova Borsası'nda Türk Lirası işlemleri başlıyor | Piyasa Haberleri

Katılımcılar, Haziran, Eylül ve Aralık 2023 ve Mart 2024'te sona erecek sözleşmelere erişebilecek.

MOEX'ten yapılan açıklamada "Yeni sözleşmelerin başlatılması, müşterilerin Moskova Borsası'nın döviz piyasasında Hong Kong doları ve Türk lirası ticaretine artan ilgisinden kaynaklanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, işlemler 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla açılacak.

Moskova Borsası'nda, Türk Lirası ve Hong Kong Doları vadeli işlemleri başlıyor. Türev piyasasında Türk Lirası–Rus Rublesi ve Hong Kong Doları–Rus Rublesi vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımı başlayacak.

Moskova Borsası'nda Türk Lirası-Rus Rublesi ve Hong Kong Doları-Rus Rublesi vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımı yapılacak.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu