  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Moody's, Türkiye için değerlendirme yapmadı
‹ Önceki Haber Türk Hava Yolları 355 uçak alımını netleştirdi Türk Hava Yolları 355 uçak alımını netleştirdi Sonraki Haber › ‘Türk bankalarının performansı iyileşti’ ‘Türk bankalarının performansı iyileşti’

Moody's, Türkiye için değerlendirme yapmadı

16.12.2023 - 09:14 | Son Güncelleme :
Moody's, Türkiye için değerlendirme yapmadı | Piyasa Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir değerlendirme yayımlamadı.

Piyasaların merakla beklediği Moody's'in Türkiye kredi notuna ilişkin değerlendirme dün açıklanmadı. Dün gece saat 24:00'e kadar açıklanması beklenen değerlendirme gelmedi ve Moody's, Türkiye için güncelleme yapmadığını açıkladı.

MOODY'S PROGRAM DIŞINDA DA NOT DEĞERLENDİRMESİ YAPABİLİR

Kredi derecelendirme kuruluşları not takvimleri dışında da ekstra değerlendirmelerde bulunabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda S&P'nin yaptığı gibi Moody's de ansızın kredi notu değerlendirmesi açıklayabilir.

Haberin Devamı

TÜRKİYE'NİN NOTU B3, GÖRÜNÜM DURAĞAN

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3, görünümünü ise durağan olarak belirlemişti.

S&P KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTMİŞTİ

Türkiye ekonomisinin hızlı ve güçlü yükselişi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekti. İlk tepkiyi Standard&Poor's kredi notu görünümü durağandan pozitife çevirerek vermişti.

S&P: NOT DA YÜKSELEBİLİR

S&P Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, “Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde Türkiye’nin B kredi notunu korurken, kredi notu görünümünü olumlu yükselttik” dedi.

Gelecek dönemde Türkiye’nin kredi notunun da yükseltilebileceğinin sinyalini veren Gill, “Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi, yurtiçi tasarrufların artması, Türk Lirası’ndaki artış, Türkiye’nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi durumunda notu da yükseltebiliriz” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.994 Değişim: 2,31% Hacim : 93.845 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.813 15.12.2023 Yüksek 7.998
Açılış: 7.822
28,9791 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8705 15.12.2023 Yüksek 29,0668
Açılış: 28,9617
31,6279 Değişim: -0,92%
Düşük 31,5333 15.12.2023 Yüksek 31,9893
Açılış: 31,9211
1.882,18 Değişim: -0,72%
Düşük 1.877,56 15.12.2023 Yüksek 1.910,32
Açılış: 1.895,91
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.