Moody's, Türkiye için değerlendirme yapmadı | Piyasa Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir değerlendirme yayımlamadı.

Piyasaların merakla beklediği Moody's'in Türkiye kredi notuna ilişkin değerlendirme dün açıklanmadı. Dün gece saat 24:00'e kadar açıklanması beklenen değerlendirme gelmedi ve Moody's, Türkiye için güncelleme yapmadığını açıkladı.

MOODY'S PROGRAM DIŞINDA DA NOT DEĞERLENDİRMESİ YAPABİLİR

Kredi derecelendirme kuruluşları not takvimleri dışında da ekstra değerlendirmelerde bulunabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda S&P'nin yaptığı gibi Moody's de ansızın kredi notu değerlendirmesi açıklayabilir.

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TÜRKİYE'NİN NOTU B3, GÖRÜNÜM DURAĞAN

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3, görünümünü ise durağan olarak belirlemişti.

S&P KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTMİŞTİ

Türkiye ekonomisinin hızlı ve güçlü yükselişi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekti. İlk tepkiyi Standard&Poor's kredi notu görünümü durağandan pozitife çevirerek vermişti.

S&P: NOT DA YÜKSELEBİLİR

S&P Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, “Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde Türkiye’nin B kredi notunu korurken, kredi notu görünümünü olumlu yükselttik” dedi.

Gelecek dönemde Türkiye’nin kredi notunun da yükseltilebileceğinin sinyalini veren Gill, “Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi, yurtiçi tasarrufların artması, Türk Lirası’ndaki artış, Türkiye’nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi durumunda notu da yükseltebiliriz” diye konuştu.

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