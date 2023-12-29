  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Moody's takvimini açıkladı! Türkiye ilk sırada...
‹ Önceki Haber Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Ücretler belli oldu... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Ücretler belli oldu... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Moody's takvimini açıkladı! Türkiye ilk sırada...

29.12.2023 - 08:39 | Son Güncelleme :
Moody's takvimini açıkladı! Türkiye ilk sırada... | Piyasa Haberleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2024 yılına ilişkin not takvimini açıkladı. Türkiye için ilk rapor tarihi 12 Ocak 2024 oldu.

Türkiye ekonomisi para ve mali alanda atılan adımlar ve reformların etkisiyle güçlenmesine devam ederken kredi derecelendirme kuruluşları da not takvimlerinde ilk sıraları belirledi.

Türkiye'nin not görünümünü yükselten S&P'nin ardından Moody's, 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.

Haberin Devamı

Moody's yaptığı açıklama Türkiye için ilk rapor tarihini 12 Ocak 2024, ikinci rapor tarihini 19 Temmuz 2024 olarak belirledi.

2024'TE İLK TÜRKİYE'Yİ DEĞERLENDİRECEK

Moody's'in takviminde ilk değerlendirilecek ülke olarak Türkiye yer aldı.

"GÖRÜNÜM POZİTİFE ÇEVRİLEBİLİR"

Moody's bu tarihin ardından açıkladığı "Kredi Görüşü" raporunda, Türkiye'nin not görünümünün "durağan" olduğunu hatırlatarak, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Moody's'in Türkiye için kredi notu "durağan" görünüm ile "B3" seviyesinde bulunuyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN 2024 YILI NOT TAKVİMİ

Fitch, 8 Mart 2024 ve 6 Eylül 2024, CI Ratings, 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihlerini için rapor takvimi belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve CI Ratings, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, S&P Global ve Moody's, belirlenen tarihleri rapor açıklamadan pas geçebiliyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümünü Fitch 8 Eylül 2024'te "negatif"ten "durağan"a, S&P Global 30 Kasım 2024'te "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. İki kurum da kredi notunu "B" olarak teyit etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.396 Değişim: 0,00% Hacim : 59.299 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.278 28.12.2023 Yüksek 7.445
Açılış: 7.278
29,5127 Değişim: 0,30%
Düşük 29,3811 29.12.2023 Yüksek 29,8525
Açılış: 29,4241
32,6931 Değişim: 0,06%
Düşük 32,5446 29.12.2023 Yüksek 33,0757
Açılış: 32,6729
1.966,35 Değişim: 0,56%
Düşük 1.952,03 29.12.2023 Yüksek 1.983,63
Açılış: 1.955,34
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.