Moody's, Signature Bank'ı 'çöpe attı' | Piyasa Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Signature Bank'ın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürdü ve 6 bankayı da takibe aldı.

Dün iflas eden Signature Bank'a ilişkin olarak Moody's açıklama yaptı. Moody's, bankanın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Ayrıca kuruluş 6 ABD bankasını indirim için izlemeye aldığını duyurdu.

Moody's First Republic Bank, Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc, UMB Financial Corp ve Intrust Financial Corporation'ın notları da izlemeye aldığını belirtti.

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