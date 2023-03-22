Moody's, Fed'den iki faiz artırımı daha bekliyor | Piyasa Haberleri

Fed, faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell, yüzde 2'lik enflasyon hedefini tutturacaklarını söyledi ve bunun için gerekirse farklı yöntemlerle ilerlenebileceği mesajını verdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Fed'den bu yıl iki defa daha faiz artırımı beklediğini açıkladı.

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimi öngörmediklerini, enflasyon hedeflerinin yüzde 2 olduğunu ve bu seviyeye düşürene kadar gerekirse yeni faiz artışları yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise 2023 yılında Fed'den iki defa daha faiz artırımı hamlesi bekliyor. Moody's "Cari enflasyon ve iş gücü piyasası trendleri Fed'in en az 2 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı yapacağı temel senaryosunu destekliyor. FOMC'nin para politikası kararlarında toplantıdan toplantıya yaklaşımını uygulamasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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