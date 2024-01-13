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MKK kritik verileri açıkladı! İşte yatırımcı sayısı

13.01.2024 - 14:07 | Son Güncelleme :
MKK kritik verileri açıkladı! İşte yatırımcı sayısı | Piyasa Haberleri

Merkezi Kayıt Kuruluşu 12 Ocak 2024 tarihiyle kaydi saklama verilerini açıkladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırımcı sayısı 7 milyon 585 bin 192 kişiden 7 milyon 510 bin 34 kişiye geriledi.

Toplam menkul kıymet değeri 12 trilyon 807 milyar 220 milyon 5575 bin 161 liradan 13 trilyon 150 milyar 872 milyon 588 bin 882 liraya yükseldi.

Toplam yatırımcı sayısı 34 milyon 120 bin kişiden 34 milyon 150 bin kişiye yükselirken, bakiyeli yatırımcı sayısı 10.6 milyon liradan 10 milyon 530 bin kişiye düştü.


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