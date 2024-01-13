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Tesla'dan üretimi durdurma kararı! İşte sebebi

13.01.2024 - 10:30 | Son Güncelleme :
Tesla'dan üretimi durdurma kararı! İşte sebebi | Genel Haberler

Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle nakliye gemilerinin sefer aksamaları Tesla'ya pahalıya patladı. Şirketin Berlin'deki fabrikasında tedarik sıkıntısı nedeniyle iki hafta boyunca üretim olmayacak.

Elektrikli otomobil devi Tesla'da üretim sekteye uğradı. Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle gemilerin daha uzun sefer yapması ve tedarik sıkıntılarının doğması nedeniyle markanın Berlin'deki fabrikasında üretim iki hafta boyunca duracak.

Tesla yaptığı açıklamada, 29 Ocak'tan 12 Şubat 2024'e kadar üretimini durdurabileceğini açıkladı.

Tesla yönetiminin yaptığı açıklamada "Oldukça uzun nakliye süreleri tedarik zincirlerinde bir boşluk yaratıyor. Bu nedenle bileşen eksikliği nedeniyle Gigafactory Berlin-Brandenburg'daki araç üretimini askıya almak zorunda kalıyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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