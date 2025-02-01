Mevduat ve fonlarda stopaj oranı değişti... Faiz getirisi düşüşe geçti

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Türkiye'deki tüm yatırımcıları ilgilendiren değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevduat ve fonlarda stopaj oranları yeniden yükseltildi ve daha önceki düşüş döneminden önceki seviyelere ulaşmış oldu.

Ayrıca, kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları artırılarak diğer Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarıyla uyumlu hale getirildi.

MEVDUATLARDA STOPAJ HIZLI YÜKSELDİ

Buna göre mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 10'dan yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 7.5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

Fonlarda stopaj oranı hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğunlarda yüzde 0, değişken fonlar, fon sepeti fonları, diğer katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları, para piyasası fonları, diğer serbest fonlarda yüzde 15, bir yıl üstünde tutulursa yüzde 50 üstü yerli hisse taşıyan değişen fonlarda stopaj yüzde 0 oldu.

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Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için yüzde 0 olarak uygulanan tevkifat oranında değişiklik olmadı.

Bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilecek gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 yıldan kısa vadeli olanlarda yüzde 15, diğerlerinde ise yüzde 10 olacak.

Stopaj oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

YATIRIMCI NASIL ETKİLENECEK?

Yatırımcıların yeni açacakları mevduat hesapları ve fonlarda yeni stopaj oranları geçerli olacak. Mevcutta bulunan mevduat ve fonların stopajlarında değişiklik olmayacak ancak fonu olup üzerine yeni fon ekleyecek olanlar için önceki fonlar da dahil olmak üzere yeni fonlarla birlikte güncel stopaj oranı işlemiş olacak. Bu nedenle mevcut fonuna ekleme yapacak olanlar başka bir aracı kurum üzerinden fonlarına ekleme yapmaları halinde eski fonlarını eski stopaj oranından elinde tutmuş olacak.

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Yeni açılacak mevduatlarda stopaj arttığı için daha az faiz geliri elde edilecek.