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Mevduat faizi kümülatif yüzde 90’ı aştı! 1 milyon liraya 861 bin lira faiz…

15.01.2024 - 07:55 | Son Güncelleme :
Mevduat faizi kümülatif yüzde 90’ı aştı! 1 milyon liraya 861 bin lira faiz… | Piyasa Haberleri

Bankalar mevduat faizlerinde yarışı sürdürüyor. Kişiye özel faizler her geçen gün yükselirken ortalama faizlerde 3 ay ve 1 yıllık vadede düşüş gözlemleniyor. Bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranları 3 aylık vadede yüzde 70'i aştı. Ortalama faizde ise liderlik 3 aylık vadede oluştu ve yüzde 51.29 olarak gerçekleşti. 1 milyon lirasını yüzde 70 faizle 3 aylık mevduata bağlayan birisi bir yılın sonunda 861 bin lira faiz getirisi sağlayabilir.

Türk Lirası’na olan ilgi artmaya devam ediyor. Bankalar kişiye özel verilen faizi 3 aylık vadede yüzde 70’e kadar yükseltti. Kur Korumalı Mevduat’tan standart mevduata dönenlere verilen bu faiz oranıyla 1 milyon lirası olan 3 aylık faizle yıllık 906 bin lira brüt, net olarak da 861 bin lira faiz getirisi elde edebiliyor. Bileşik faizi ise yüzde 90.61’e çıkıyor.

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Bankalar mevduattaki faiz yarışından geriye düşmek istemiyor. Ancak faize verdikleri kadar krediden gelir elde edemedikleri için ortalama faizlerde düşüş yaşanıyor.

KKM’den standart mevduata dönenlere yüksek faiz sunulurken diğer mevduatlara ortalama faiz oranları veriliyor.

3 AYLIK VADEDE EN YÜKSEK YÜZDE 70

Son açıklanan verilere göre Kasım 2023’te bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranlarında liderliği 3 aya kadar vadeli mevduat göğüsledi. 3 aya kadar vadeli mevduat TL bazında yüzde 70'e çıktı. 6 aylık vadede faiz yüzde 67, 1 yıllık vadede yüzde 61, 1 yıldan daha uzun vadede yüzde 57, 1 aya kadar vadelerde ise yüzde 55 oldu. Bu oranlar aylık açıklanıyor ve bankaların tabela faizlerinin üstünde verilen faizleri ifade ediyor.

ORTALAMA EN YÜKSEK FAİZ YÜZDE 51.29

Haftalık bazda bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarında ise liderliği 3 aya kadar vadeli mevduat elinde tutuyor. 3 aya kadar TL vadeli mevduata faiz yüzde 51.29, 6 aya kadar vadeli mevduata yüzde 50.02, 1 aya kadar vadeli mevduata yüzde 44.05, 1 yıla kadar vadeli mevduata yüzde 42.90 ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlara yüzde 37.77 oranında faiz verildi. Bu veriler 5 Ocak haftasını kapsadı.

YÜZDE 70 FAİZLE 3 AYDA 1 MİLYON LİRAYA 166 BİN LİRA FAİZ

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1 milyon lirasını yüzde 70’le faize parasını 3 aylığına bağlayan bir mudi 3 ayın sonunda 166 bin lira net faiz geliri elde ediyor. 1 yılda ise kümülatif faiz getirisi yüzde 90.61'e ulaşıyor ve 1 milyon lira 3 aylık periyotlarla yenilenerek 1 yılın sonunda 1 milyon 906 bin 125 lira brüt faiz, net olarak da 861 bin lira getiri sağlıyor. Böylece 1 milyon lira 1 yıl sonra 1 milyon 861 bin liraya ulaşıyor.

ENFLASYONUN ÜSTÜNDE GETİRİ SAĞLIYOR

Faizlerin yüksek kalması şartıyla yüzde 90’ın üzerinde getiri sağlayan 3 aylık vadeli mevduat hesapları yüzde 64.77 olan enflasyonun üzerinde getiri sağlamış oluyor. Ayrıca paranın likit olması ve bir fırsatla karşılaşılması halinde vade bozularak faizden feragat edilerek para farklı alanlara yatırıma yönelebiliyor.

MEVDUATTAKİ PARANIN 650 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE

Yurt içi şubelerde; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2024 yılında 650 bin liraya kadar sigorta kapsamında bulunuyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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