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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

22.06.2023 - 16:03 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Haziran ile biten haftada 3 milyar 18 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Haziran ile biten haftada 3 milyar 18 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 993 milyon dolar artarak 57 milyar 790 milyon dolardan 60 milyar 783 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 16 Haziran haftasında 25 milyon dolar artarak 41 milyar 993 milyon dolardan 42 milyar 18 milyon dolara yükseldi.


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