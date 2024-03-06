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Merkez Bankası'ndan yeni kredi adımı

06.03.2024 - 06:59 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan yeni kredi adımı | Piyasa Haberleri

Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, “Türk lirası ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

İlave Sıkılaşma Adımlarına Yönelik Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atmıştır. Bu doğrultuda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında; 

TL ticari krediler(1) için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine,            

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İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

(1) İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecektir.

 

 


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