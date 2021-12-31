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Merkez Bankası'ndan yeni karar! TL'ye dönüşen hesaplar...

31.12.2021 - 09:17
Merkez Bankası'ndan yeni karar! TL'ye dönüşen hesaplar... | Piyasa Haberleri

TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Dövizden TL'ye ya da altına dönüşen hesaplar için Merkez Bankası vade sonunda oluşacak fiyatı etkileyecek kura ilişkin değişiklik yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm desteğine ilişkin açıkladığı dönüşüm kurları ve altın dönüşüm fiyatlarına ilişkin değişikliğe gitti. Her gün saat 11:00'de açıklanan dönüşüm kurları bundan sonra dövizin Türk Lirası'na çevrildiği gün Merkez Bankası'nca açıklanacak.

Geçtiğimiz haftadan itibaren başlayan dövizden Türk Lirası'na ya da altından Türk Lirası'na dönüşen hesaplarla ilgili dönüşüm anındaki kurlara ilişkin değişiğe gidildi.

Değişiklikle birlikte dönüşüm kuru olarak döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk Lirası'na çevrildiği gün Merkez Bankası tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru dikkate alınacak.

Bundan önceki uygulamada dönüşüm kurunu Merkez Bankası her gün saat 11:00'de açıklıyordu.

Yapılan düzenleme ile birlikte Merkez Bankası yeni kuralı "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru" olarak nitelendirdi.

ALTIN HESAPLARINDA DA DÜZENLEME YAPILDI

Altından TL'ye dönüşen hesaplar için de Merkez Bankası bir tebliğ yayımladı. Buna göre saat 11:00'de açıklanan altın dönüşüm fiyatı ve vade sonuna ilişkin fiyatlar bundan sonra Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk Lirası karşılığı alış fiyatı geçerli olacak.


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