  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' için ilk adım
‹ Önceki Haber Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi Sonraki Haber › Johnson kabine değişikliği yapacak Johnson kabine değişikliği yapacak

Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' için ilk adım

15.09.2021 - 14:30 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' için ilk adım | Piyasa Haberleri

TCMB; Aselsan , Havelsan ve Tübitak-Bilgem ile ikili mutabakat zabıtlarının imzalandığını Dijital TL için işbirliği platformunun oluşturulduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "TCMB, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır" dedi.

Açıklamada bankanın teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçlerinin, teknoloji paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirileceğine de dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda Merkez Bankası; Aselsan, Havelsan ve Tübitak-Bilgem ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır" denildi.

Açıklamada "TCMB'nin, dijital TL'nin tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur" bilgisi de yer alırken birinci faz sonuçlarının, testlerin tamamlanmasının ardından gelecek yıl kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.426 Değişim: 0,17% Hacim : 6.382 Mio.TL Son veri saati : 14:11
Düşük 1.423 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4670 Değişim: 0,48%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4772
Açılış: 8,4269
9,9814 Değişim: 0,09%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 9,9994
Açılış: 9,9725
484,56 Değişim: -0,31%
Düşük 482,48 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.