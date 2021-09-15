Johnson kabine değişikliği yapacak | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, kabinede değişiklik yapacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "güçlü ve birlik olan bir ekip" kurmak için kabinesinde değişiklik yapacak. Başbakanlıktan bir kaynak "Başbakan öğleden sonra tüm ülkeyi birleştirmek ve bir araya getirmek atamalarda bulunacak" dedi.

##$HABER_1471466$##

Ülkedeki bölgesel gelir eşitsizliğiyle mücadele etmek Johnson'un 2019 yılındaki seçimlerdeki vaatlerinden birisiydi.

Etiketler