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Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

19.03.2021 - 16:37
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 105 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 29 Mart vadeli repo ihalesi ile 34 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhalelere toplam 221 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.

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26 Mart vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde, 29 Mart vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,87 seviyesinde gerçekleşti.


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