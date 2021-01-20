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Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

20.01.2021 - 12:47
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira, 27 Ocak vadeli repo ihalesi ile 51 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

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İhalelere toplam 122 milyar 130 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.


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